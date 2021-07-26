بالصور.. المقيمون السودانيون يشكرون برنامج سمو ولي العهد للتسامح

قام وفد من الجالية السودانية بزيارة للمكلف ببرنامج سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان يشكرون الله عزوجل ثم القيادة السعودية بزعامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رعاهما الله على برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي والذي أنهى عددًا من القضايا للمقيمين السودانيين في المملكة ، وقالوا هذا لا يستغرب على القيادة السعودية التي ترعى جميع قضايا العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .
وقد جاءت هذه الزيارة بعد عقد مجلس صلح بين مواطن ومقيم سوداني لوجه الله ثم لهذا البرنامج التطوعي وبدون مقابل بحضور المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ سعيد بن ظافر الحزوبر والشيخ الدكتور فالح بن مزهر العرجاني والشيخ علي آل سلطان الحرقان عبيدة والشيخ عبدالله بن ضاوي السمي البقمي والشيخ عوض المشرافي المطيري والشيخ علي بن صالح المري والشيخ محمد بن طويرش آل درام والشيخ عبدالله بن شفران الهميمي والشيخ محمد بن دخيل آل زميكان وأعيان آخرون.
وبهذه المناسبة ألقى الشيخ الدكتور فالح بن مزهر العرجاني كلمة بين فيها فضل الصلح في الشريعة الإسلامية وآثاره الطيبة على المجتمع منوهًا بدور برنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي في هذا المجال .
كما ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة رفع فيها التهنئة بإسم جميع العاملين والمستفيدين من برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي بمناسبة نجاح موسسة حج هذه السنة الاستثنائي ١٤٤٢ وخلوه من هذه الجائحة ومن جميع الأمراض والأوبئة .
كما ألقى أحد كلمة أثنى فيها على سمو سيدي ولي العهد وعلى برنامجه في إصلاح ذات البين التطوعي وعلى جهود العاملين فيه .
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم المكلف ببرنامج سمو ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان شاكرًا الله عزوجل ثم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين رعاهما الله منوهًا بتشرفه بتكليفه بهذا البرنامج الذي خدم جميع طبقات المجتمع من مواطنيين ومقيمين بدون مقابل ولله الحمد مبرزًا جهود صحيفة الخرج اليوم بقيادة رئيسها الإعلامي سعود الضحوك في تغطية هذا البرنامج .