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أخبار المناطق > الرئاسة التونسية: تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين.. وفرض حظر للتجول لمدة شهر
27/07/2021   12:36 ص

الرئاسة التونسية: تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين.. وفرض حظر للتجول لمدة شهر

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أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، عددًا من القرارات المعنية بتنظيم شؤون البلد خلال الفترة الحالية. 

وشملت القرارات تعطيل العمل في مؤسسات الدولة والإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، باستثناء الجيش والأمن، وذلك لمدة يومين تبدأ من غد الثلاثاء، مع إمكانية التمديد. 

وأشارت إلى أن تعطيل العمل يأتي بغرض إعادة هيكلة التعيينات فيها، كما فرضت حظرًا للتجول من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا لمدة شهر. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة للقرارات المتخذة حديثًا من أجل شعبه، مشددًا على أنه لا يرغب في إسالة قطرة واحدة من الدماء في البلاد. 

الرئاسة التونسية: تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين.. وفرض حظر للتجول لمدة شهر

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