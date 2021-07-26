استشارية في طب الأسرة: بعض الأسر منعت الزيارات لمنازلها لغير المحصنين

أكدت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة لمياء البراهيم، أن هناك رغبة من الأسر في التفاعل مع قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والأنشطة واستخدام وسائل النقل.
وقالت خلال حديثها لبرنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن بعض الأسر اتخذت إجراءات بمنع استقبال زيارات لغير المحصنين في منزلها.
وأشارت إلى أن هذا القرار ليس نوعًا من التمييز، مؤكدة أن من حق كل إنسان حماية نفسه وبيته، كما هو حق للمطاعم والمنشآت المختلفة من أجل حماية زبائنها والعاملين فيها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمشاركة في الأنشطة والحفلات واستخدام وسائل النقل، يبدأ تطبيقه في الأول من شهر أغسطس القادم.
فيديو | استشاري طب أسرة ومجتمع: بعض الأسر اتخذت إجراءات بمنع الزيارات لمنزلها لغير المحصن.. ومن حق أي إنسان أن يحمي بيته#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kYrxNlhgji
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 2021