الاتحاد يتقدم بعرض لضم مدافع الأهلي محمد آل فتيل

دخل مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في خط المفاوضات مع مدافع فريق النادي الأهلي، محمد آل فتيل، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقدمت إدارة أنمار الحائلي، وفقا لتقارير صحفية، عرضا إلى وكيل أعمال المدافع محمد آل فتيل، لتمثيل صفوف الاتحاد في الموسم الرياضي المقبل (2021-2022).
وكان نادي الأهلي، أعلن عن استبعاد لاعبه محمد آل فتيل، من قائمة الفريق التي سافرت إلى تونس في الـ12 من يوليو الجاري، لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.
وانتهى عقد محمد آل فتيل مع الأهلي، حيث دخل الفترة الحرة من عقده في يناير الماضي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا دون الحصول على موافقة ناديه.