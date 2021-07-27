كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أحدث التطورات التي تم إنجازها في مشروع البوليفارد بمنطقة الرياض.

ونشر “آل الشيخ”، على حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو رصد من خلاله الأعمال الإنشائية التي تمت في منطقة البوليفارد، مقدمًا الشكر لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه لقطاع الترفيه، ولكل الجهات المشاركة في إنجاز الأعمال التوسعية في هذا المشروع.

يذكر أن مشروع “بوليفارد الرياض” بمثابة مجمع ترفيهي مفتوح في الهواء الطلق؛ ويضم مسطحات مائية مصممة، ومساحات تجارية خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية. وفق “أخبار 24”.