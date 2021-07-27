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اخبار رياضية > أسسها المحترف السابق “إلتون”.. قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل تحمل اسم المملكة
27/07/2021   1:04 م

أسسها المحترف السابق “إلتون”.. قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل تحمل اسم المملكة

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رصد مقطع فيديو وثقه أحد مشاهير “سناب شات”، أكاديمية رياضية في أحد الأحياء الشعبية شمال البرازيل سُمّيت باسم “السعودية”، أسسها اللاعب البرازيلي السابق لأندية القادسية والفتح والنصر، إلتون جوزيه.

وأظهرت اللقطات التي نشرها ثواب السبيعي صاحب حساب “سائح تيوب”، الأكاديمية، ومالكها، وموظفيها الذين يرتدون زي المملكة، بل إن أحد أبناء إلتون يحفظ النشيد الوطني السعودي، حتى أن صورة جواله يلبس فيها الزي السعودي التقليدي (الشماغ والثوب).

ويتدرب الأطفال في الأكاديمية بقمصان المنتخب الأخضر السعودي، وهم يرددون بصوت جماعي “تحيا السعودية”.

ومنذ رحيل اللاعب البرازيلي إلتون عن المملكة بعد إنهاء رحلته الاحترافية، وهو يروي في تصريحاته تعلقه الكبير بالسعودية، مؤكدا أنها فترة لن ينساها، كونها كانت مفتاح شهرته كلاعب كرة قدم. وفق “أخبار 24”.

وأظهرت لقطات سابقة اللاعب البرازيلي وهو يتناول القهوة العربية والتمر بمنزله على أنغام أغنية “أنا السعودي فوق فوق”، فضلا عن حرصه على متابعة الدوري السعودي واستخدامه للكلمات العربية في الكثير من تعليقاته.

أسسها المحترف السابق “إلتون”.. قصة أكاديمية رياضية بالبرازيل تحمل اسم المملكة

اخبار رياضية
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