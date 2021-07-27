تمكن مواطن من إنقاذ وافدين، تقطعت بهم السبل في صحراء نفود منطقة حائل.
وقال “المنا أحمد”، قريب أحد التائهين إن شقيقه وصاحبه ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.
وأضاف أنهما كان يعملان لدى أحد الأشخاص في مدينة جبة شمال حائل، وبعد انتهائهم من العمل رفض صاحب العمل إيصالهم إلى حائل، ليقررا قطع المسافة سيرًا على الأقدام.
وبيّن أن مواطناً يدعى “أبو مقبل” تمكن من العثور على شقيقه وصديقه، بعد محاولات الطيران الأمني البحث عنهم دون جدوى.
وأضاف أنه بعد العثور عليهما مساء أمس (الإثنين)، تم نقلهما إلى مستشفى جبة وتلقيا العلاج اللازم وحالتهما الصحية جيدة.
وفق “أخبار 24”.