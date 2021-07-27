مسلي آل معمر يزف بشرى سارة إلى جماهير النصر بشأن حضور المباريات

وجه رئيس مجلس إدارة النصر، مسلي آل معمر، رسالة إلى جماهير النادي، بعد إعلان ملعب “مرسول بارك” عن توفير خدمة التذاكر الموسمية للمرة الأولى، على أن يتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة.
وقال “آل معمر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بدأنا مع شريكنا مرسول بارك رحلة جديدة بإطلاق خدمة التذاكر الموسمية لجمهورنا الغالي”.
وتابع رئيس مجلس إدارة النادي: “حضوركم ومشاركتكم أكبر داعم ومحفز للاعبينا لتحقيق تطلعاتكم في الموسم القادم.. ومكانك محجوز هي رسالة لكل عاشق ومحب للنصر”.
وكان حساب “مرسول بارك” عبر “تويتر” قد أوضح أن التذاكر سيتم طرحها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة دون أن يكشف عن موعد الطرح أو قائمة الأسعار، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في حضور المباريات التي يحتضنها الملعب بداية الموسم الرياضي. وفق “أخبار 24”.
ويستهل النصر مشواره في الدوري على ملعب “مرسول بارك” بمواجهة ضمك في الـ 13 من أغسطس المقبل ضمن الجولة الأولى، في حين يلاقي التعاون في الجولة الثالثة على الملعب ذاته في الـ 26 من الشهر نفسه.
بدأنا مع شريكنا #مرسول_بارك رحلة جديدة بإطلاق خدمة التذاكر الموسمية لجمهورنا الغالي، حضوركم ومشاركتكم أكبر داعم ومحفز للاعبينا لتحقيق تطلعاتكم في الموسم القادم، و #مكانك_محجوز هي رسالة لكل عاشق ومحب للنصر💛💙
— مسلي آل معمر (@musalli9) July 26, 2021