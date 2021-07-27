“فيفا” يقرر إلغاء كأس العالم وكأس الأمم لكرة القدم الإلكتروني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلغاء كأس العالم وكأس الأمم لكرة القدم الإلكترونية، بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي كانت ستشهد مشاركة المنتخب الوطني.
وكان من المقرر استضافة كأس العالم “FIFA 2021” في العاصمة الإنجليزية لندن في الفترة من 6 إلى 8 أغسطس، بينما كان من المقرر إقامة كأس الأمم FIFA 2021 في كوبنهاغن في الدنمارك في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس.
وأوضح “فيفا” أنه سيتم توزيع المبلغ الكامل للجائزة المالية لكل حدث بالتساوي بين جميع اللاعبين المؤهلين والاتحادات الأعضاء، حيث سيحصل اللاعبون المؤهلون في كأس العالم FIFA على حصتهم بشكل فردي، في حين أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على حصتها في كأس الأمم FIFA. وفق “أخبار 24”.