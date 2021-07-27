“هاسي” يجتمع بلاعبي الأهلي لتصحيح الأخطاء

عقد المدير الفني لفريق الأهلي، الألباني بيسنيك هاسي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول، مساء اليوم الاثنين، قدم من خلاله عرضاً مرئياً تضمن كافة الملاحظات الفنية حول أداء الفريق في المباريات الودية الماضية.
وجاء اجتماع المدرب هاسي بلاعبي الأهلي خلال معسكر الفريق الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا، مساء أمس الأحد، على نظيره الصفاقسي التونسي، بهدف دون رد، في إطار معكسر الفريق بتونس استعدادا للموسم الجديد. وفق “أخبار 24”.
وسجل ريان حامد هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الأهلي في الشوط الأول من زمن اللقاء.