أكاديمي بجامعة أم القرى يبتكر سجادة ذكية لاستشعار عدد الركعات والسجدات

ابتكر الأستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حامد محمد متولي، سجادة ذكية للصلاة؛ لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أداء صلاتهم.
وذكر “متولي”، وفقا لصحيفة “المدينة”، أن السجادة تعتمد على برمجة رقمية مزودة بالصوت واللون والإضاءة، وتحتوي على جهاز استشعار تقني يحصي عدد الركعات والسجدات.
ولفت إلى أن السجادة تحتوي أيضا على حاجز للمصلي، ولوح إلكتروني مبرمج عليه معلومات عن الصلوات الخمس والنوافل، ومنبه تذكيري بمواعيد الصلاة والأذان حسب التوقيت العالمي، وخانة مخصصة لعدد الركعات والسجدات في كل صلاة.
وأكد أن على مَن يصلي اختيار الصلاة التي سيؤديها، وستساعده السجادة الذكية على تذكر ركعاته، وتفادى سجود السهو قدر المستطاع.