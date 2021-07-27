“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً في يمني قَتل مواطنه بضربه عدة ضربات على وجهه

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة، بعد إدانته بارتكاب جريمة قَتل، وذلك بمقر الإدارة العامة لسجن منطقة جازان.
تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المقيمين ويدعى محمد شوعي أحمد عمر (يمني الجنسية)، بقتل مواطنه أحمد عبدالله علي الأقزل، وذلك بضربه عدة ضربات على وجهه وسقوطه مغشياً عليه وعدم إسعافه، ما أدى إلى وفاته.
وأوضحت الوزارة أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً. وفق “أخبار 24”.