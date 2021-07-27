بمشاركة محامٍ سعودي.. محكمة باريس تقبل دعوى مقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” بشأن الرسومات المسيئة للرسول ﷺ

وافقت المحكمة الابتدائية في باريس، اليوم (الثلاثاء)، على قبول الدعوى المشتركة لمقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية بشأن الرسومات المسيئة للرسول ﷺ، والتي كان قد تطوّع لها في مايو الماضي المحامي السعودي عثمان العتيبي مع محامين أوروبيين معتنقين للإسلام.
وحدّدت المحكمة الفرنسية، وفقاً لـ”سبق”، موعداً لبدء جلسات المحاكمة في 14 سبتمبر المقبل، حيث اعتبر العتيبي قرار المحكمة بادرة إيجابية وخطوة أولى في طريق طويل لإيقاف تلك الإساءات بحجة الحرية.
وأوضح العتيبي أن الناشر ورئيس تحرير المجلة سيمثلان أمام المحكمة في أولى الجلسات بعد استدعائهما رسمياً، مشيراً إلى أن القضية قد تتطلب الانتقال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وذلك لحساسيتها وأهميتها.
كما لفت إلى أن الهدف من مقاضاة المجلة أمام القضاء الفرنسي هو الوصول بالقضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي سبق وقضت عام 2018 بأن إهانة النبي ليست من حرية التعبير.