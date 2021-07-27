نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بمشاركة محامٍ سعودي.. محكمة باريس تقبل دعوى مقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” بشأن الرسومات المسيئة للرسول ﷺ
28/07/2021   12:16 ص

بمشاركة محامٍ سعودي.. محكمة باريس تقبل دعوى مقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” بشأن الرسومات المسيئة للرسول ﷺ

+ = -
677

وافقت المحكمة الابتدائية في باريس، اليوم (الثلاثاء)، على قبول الدعوى المشتركة لمقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية بشأن الرسومات المسيئة للرسول ﷺ، والتي كان قد تطوّع لها في مايو الماضي المحامي السعودي عثمان العتيبي مع محامين أوروبيين معتنقين للإسلام.

وحدّدت المحكمة الفرنسية، وفقاً لـ”سبق”، موعداً لبدء جلسات المحاكمة في 14 سبتمبر المقبل، حيث اعتبر العتيبي قرار المحكمة بادرة إيجابية وخطوة أولى في طريق طويل لإيقاف تلك الإساءات بحجة الحرية.

وأوضح العتيبي أن الناشر ورئيس تحرير المجلة سيمثلان أمام المحكمة في أولى الجلسات بعد استدعائهما رسمياً، مشيراً إلى أن القضية قد تتطلب الانتقال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، وذلك لحساسيتها وأهميتها.

كما لفت إلى أن الهدف من مقاضاة المجلة أمام القضاء الفرنسي هو الوصول بالقضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي سبق وقضت عام 2018 بأن إهانة النبي ليست من حرية التعبير.

بمشاركة محامٍ سعودي.. محكمة باريس تقبل دعوى مقاضاة مجلة “شارلي إيبدو” بشأن الرسومات المسيئة للرسول ﷺ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166191.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.