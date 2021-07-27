بـ100 ألف عبوة مياه زمزم يومياً.. “رئاسة شؤون الحرمين” تكثف استعداداتها لموسم العمرة (صور)

كثفت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام استعداداتها لموسم العمرة، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة عبر تكثيف توزيع عبوات ماء زمزم على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وتشغيل مراوح الرذاذ.
وأوضح وكيل الرئيس العام للوكالة، محمد الجابري، أن مراوح الرذاذ تقوم بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام بتبريد الهواء بالرذاذ، من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته، ويبلغ عددها 250 مروحة موزعة على ساحات المسجد الحرام.
وأضاف الجابري أن إدارة سقيا زمزم تقوم بتوزيع العبوات للمعتمرين بداية من الساحات حتى الوصول للكعبة المشرفة، حيث سيتم توزيع قرابة 100 ألف عبوة يومياً على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وجميع المرافق داخل المسجد الحرام.
كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية، وعددها أكثر من 50 حقيبة، بينما يصل عدد العمالة الخاصة بمتابعة الحقائب الأسطوانية وعمالة توزيع العبوات إلى 600 عامل، إضافة إلى خدمة توزيع ماء زمزم عن طريق الروبوتات، والذي يعمل بدون تدخل بشري.
وفق “أخبار 24”.