“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق جنوب المملكة اعتباراً من الأربعاء إلى السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، عن توقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من الأربعاء 28 يوليو إلى السبت 31 يوليو 2021م.
وأوضح المركز بأن الحالة المطرية المتوقعة تُصحب غالباً بزخات من البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة قد تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 55 كلم/س.
وتوقّع استمرار تأثير الحالة المطرية من يوم الأربعاء إلى السبت، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق: عسير في “أبها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال ألمع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن، وظهران الجنوب، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك”.
وتشمل الحالة المطرية أيضاً منطقة الباحة في بلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق، ومنطقة جازان في بيش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو، ومنطقة نجران في حبونا، وبدر الجنوب، وشرورة. وفق “أخبار 24”.
في حين يتوقّع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها من يوم الأربعاء إلى الجمعة، على منطقة مكة المكرمة في الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والجموم، والكامل، والخرمة، ورنية، وتربة، وظلم، والليث، والقنفذة، ومنطقة المدينة المنورة في وادي الفرع، والمهد، والعيص، وقد تصل إلى غزيرة يوم الخميس على “الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة”.