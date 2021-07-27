امرأة تتسبب في اشتعال النار في سيارتها بعد أن صدمت مضخة بنزين

صدمت امرأة تقود سيارة “جمس” مضخة بنزين في محطة وقود بإحدى مدن المملكة، ما تسبب في إشعال النيران، وهدد بانفجار المحطة.
وأظهر مقطع فيديو السيارة التي كانت تقودها المرأة متوقفة لتعبئة البنزين في المحطة، وبعد أن انتهى العامل من التعبئة تحركت المرأة بالسيارة، واتجهت يساراً ومباشرة إلى مضخة بنزين، فأطاحت بها.
واشتعلت النيران تحت السيارة بمجرد سقوط المضخة، وخرجت المرأة من السيارة بعد بضع ثوان، كما خرج رجل كان معها، وأسرعا بالهرب بعيدا عن النار، وكذلك فعلت جميع السيارات الموجودة، وهرع العامل لاستخدام طفاية الحريق بمساعدة آخرين. وفق “أخبار 24”.