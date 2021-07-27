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أخبار محلية > سكان المملكة أنفقوا أكثر من 6.1 مليار ريال في أسبوع .. فماذا اشتروا بها؟
28/07/2021   12:16 ص

سكان المملكة أنفقوا أكثر من 6.1 مليار ريال في أسبوع .. فماذا اشتروا بها؟

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أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (18 يوليو – 24 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 6.12 مليار ريال عبر 84.7 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 35.7% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 2.6 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي نحو 1.2 مليار ريال، تلاها الأطعمة والمشروبات بـ1.07 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون على “قطاعات أخرى” 800.3 مليون ريال، ونحو 533 مليون ريال على الملابس والأحذية، و488.5 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، وأكثر من 486 مليون ريال على قطاع الصحة، و364 مليون ريال على الأثاث، و197.5 مليون ريال على قطاع النقل، و175.7 مليون ريال على الثقافة والترفيه. وفق “أخبار 24”.

وأنفق المستهلكون في مدينة الرياض نحو 1.7 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بأكثر من 898 مليون ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 285.3 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 246.1 مليون ريال، والخبر بأكثر من 208.1 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 182.7 مليون ريال، و”مدن أخرى” بإجمالي 2.13 مليار ريال.

سكان المملكة أنفقوا أكثر من 6.1 مليار ريال في أسبوع .. فماذا اشتروا بها؟

أخبار محلية
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