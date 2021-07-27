بالفيديو.. ما وضع الموظفين غير المحصنين وهل يحق للمنشأة معاقبتهم؟.. مختص في الموارد البشرية يجيب

تحدّث المختص في الموارد البشرية ، محمد القصيّر، اليوم (الثلاثاء)، عن وضع الموظفين غير المحصنين داخل المملكة، وذلك بعد تطبيق قرار التحصين الإلزامي في الأول من أغسطس المقبل.
وأوضح القصيّر، في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن القرار يمنع دخول الموظفين غير المحصنين لمقرات العمل، ما يُلزم المنشآت بتوفير المختصين والأدوات اللازمة لتطبيق القرار، مشيراً إلى أنه لا يشترط أن يكون المختصون تابعين لوزارة الصحة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه لا يحق للمنشآت معاقبة الموظفين غير الملتزمين بالقرار في الوقت الحالي، حتى تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة إيضاحاً بطريقة التعامل مع المخالفين.
فيديو | ما هو وضع الموظفين غير المحصنين وهل يحق للمنشأة معاقبتهم؟ مختص في الموارد في البشرية يجيب..#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/TmUJff04CY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 27, 2021