نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية لشارع الملك فيصل بن عبدالعزيز في حي المربع بمدينة الرياض؛ حيث عكس البناء الظاهر في الصورة نمط العمارة في المملكة قديماً.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1376 هـ (1956 م) مبنى متناسقاً يضم عدداً من المحلات التجارية، شيد بالأسمنت والحديد المسلح، وأعطى بعداً جمالياً للشارع الذي يعد من أهم الشوارع السكنية والتجارية عبر تاريخ العاصمة الرياض.
وأشارت الدارة إلى أن العمارة هي إحدى شواهد نهوض المملكة نحو أفق جديد في كل مرحلة، مبينة أن شارع الملك فيصل كان نموذجاً في حينه، ومثل قفزة في الفكر العمراني باستخدام البناء المسلح والنوافذ الكبيرة وتلوين الجدران.
وفق “أخبار 24”.