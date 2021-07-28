رد عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ علي المري، على متصلة اعترفت أنها كانت حينما تقوم بأعمال المنزل، تربط ابنتها ذات التسعة أعوام حتى لا تتأذى، كونها كفيفة ومعاقة ذهنياً.
وبينت المرأة أنها تركت ابنتها في المنزل ذات يوم وخرجت مع زوجها لحضور مناسبة زواج وعادا فوجداها مريضة ودخلت المستشفى وبعد 3 أشهر توفيت، مبينة أنها لم تفعل ذلك إلا خوفاً عليها من أن تؤذي نفسها.
وقال الشيخ المري إنه لا شك أن الأم والأب آثمان لأنهما فرطا في الحفاظ على ابنتهما، وعليهما الحرص بالتوبة إلى الله توبة نصوحة، فما قاما به لا يفعله الإنسان مع البعيد فكيف بالقريب، مبيناً أن النفوس أمرها عظيم.
وأضاف في لقائه ببرنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، أن بعض الأسر يقصرون في العناية بأبنائهم المعاقين ولا يبذلون أدنى جهد في معالجتهم، رغم أن هذا المعاق قد يكون سبباً في نجاة الأب والأم من النار ودخولهما الجنة.
وفق “أخبار 24”.