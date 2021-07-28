محكمة بمكة تصدر حكمها بحق الشاب ضحية حـادث الدهس بحي الشوقية

أصدرت المحكمة العامة بمكة المكرمة حكمها بشأن واقعة دهس شاب بحي الشوقية في العاصمة المقدسة، ليتعرض لإصابات بليغة.
وقالت مصادر وفقاً لـ “سبق”، إن المحكمة حكمت لصالح الشاب المتضرر بمبلغ قدره 130,500 ريال، مضيفة أن والد الشاب تسلم الحكم قبل أشهر قليلة وما زال في طور التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بمكة المكرمة.
وتعود تفاصيل الواقعة لشهر رجب من عام 1441 هـ، حيث كان الشاب محمد القفاص (16 عاماً) في زيارة لأقاربه، وكان جالساً مع عدد من أصدقائه وأقاربه على رصيف بجوار المنزل، قبل أن يفاجأ بسيارة تتجه نحوهم مسرعة.
وكان يقود السيارة مراهق عمره 15 عاماً، كان يفحط بالسيارة وصعد بها على الرصيف ودهس القفاص ومن معه، ليتعرض الشاب لكسور مضاعفة وتضرر في الكبد والقفص الصدري واضطرابات في التنفس.
وأشار والد الشاب إلى أن قائد المركبة كان على خلاف مع الذين كانوا جالسين برفقته، لكن ابنه هو مَن أصيب فيما نجا الآخرون من حـادث الدهس.