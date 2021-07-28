نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كيف تصل الجهات الأمنية للمسيء على مواقع التواصل حتى بعد حذف حسابه؟.. محامٍ يوضح
28/07/2021   10:38 ص

كيف تصل الجهات الأمنية للمسيء على مواقع التواصل حتى بعد حذف حسابه؟.. محامٍ يوضح

+ = -
1067

أكد محام أن الجهات الأمنية في المملكة تستطيع الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة، حتى لو قاموا بحذف حساباتهم أو دخلوا بحسابات وهمية أو اسم مستعار.

وقال المحامي نايف المرشدي إنه من خلال المعرفات والخدمات والتقنيات الأمنية التي صارت متقدمة جداً في المملكة، يمكن للجهات الأمنية الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة في دقائق بكل سهولة.

وأضاف المرشدي في لقائه لـ “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن من استخدم حسابه في السب أو القذف أو نشر الفرقة في المجتمع ويظن أنه بعيد من المحاسبة فليجرب. وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن النيابة العامة استدعت مجموعة من أصحاب الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة للمرأة وتسيء للرابطة الزوجية.

كيف تصل الجهات الأمنية للمسيء على مواقع التواصل حتى بعد حذف حسابه؟.. محامٍ يوضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166232.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.