كيف تصل الجهات الأمنية للمسيء على مواقع التواصل حتى بعد حذف حسابه؟.. محامٍ يوضح

أكد محام أن الجهات الأمنية في المملكة تستطيع الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة، حتى لو قاموا بحذف حساباتهم أو دخلوا بحسابات وهمية أو اسم مستعار.
وقال المحامي نايف المرشدي إنه من خلال المعرفات والخدمات والتقنيات الأمنية التي صارت متقدمة جداً في المملكة، يمكن للجهات الأمنية الوصول لأصحاب الحسابات المسيئة في دقائق بكل سهولة.
وأضاف المرشدي في لقائه لـ “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن من استخدم حسابه في السب أو القذف أو نشر الفرقة في المجتمع ويظن أنه بعيد من المحاسبة فليجرب. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن النيابة العامة استدعت مجموعة من أصحاب الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمس كرامة للمرأة وتسيء للرابطة الزوجية.
فيديو | محام لـ #نشرة_التاسعة: #المملكة متقدمة في الجانب التقني والقطاعات الأمنية تستطيع الوصول لأي صاحب حساب على منصات التواصل في دقائق حتى مع حذف الحساب#الإخبارية pic.twitter.com/xUa0SVenmK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 27, 2021