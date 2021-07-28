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أخبار محلية > “الأمن العام” يستعرض 5 جرائم قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية
28/07/2021   10:38 ص

“الأمن العام” يستعرض 5 جرائم قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

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استعرض الأمن العام السعودي الجهود التي بذلها رجال الأمن خلال الفترة الماضية، وقيامهم بالقبض على مرتكبي عدد من الجرائم، تمثلت معظمها في السطو وسلب الأموال وانتحال صفة رجال أمن.

وكانت الجرائم الخمس التي ألقي القبض على مرتكبيها كالتالي:

– مقيمان ومخالف لنظام أمن الحدود ارتكبوا جريمتين تمثلت في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم، وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تحديد السلاح الأبيض؛ حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة 370 ألف ريال.

– مقيمان من الجنسية الميانمارية، قاما بانتحال صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم.

– 4 مواطنين قاموا بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على مركباتهم، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة. وفق “أخبار 24”.

– مواطن قام بالسطو على منزل وسرقة ما بداخله من مقتنيات ومجوهرات، وقدرت قيمة المسروقات بـ 80 ألف ريال.

– مقيم من الجنسية المصرية ارتكب عدداً من الجرائم، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضبطت بحوزته مبالغ مالية وعمولات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة.

“الأمن العام” يستعرض 5 جرائم قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

أخبار محلية
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