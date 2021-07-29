رسميًا.. الموافقة على استقالة رئيس لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة موافقته على الاعتذار الذي تقدم به رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، ماجد العريني عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة بناءً على ظروفه الخاصة؛ حيث سيُنهي مهام عمله في اللجنة رسميًا في مطلع أغسطس المقبل.
وقدّم رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلسه، عبر بيان صادر أمس (الأربعاء)، تقديره وشكره للعريني على ما قدم من عمل خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وأشار اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، إلى أنه من المقرر تشكيل اللجنة استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين رؤساء اللجان القضائية ونواب رؤسائها وأعضائها وإعادة تشكيلها وفقًا لمقتضيات المصلحة، على أن تتم المصادقة على إعادة التشكيل من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للفقرة 11 من المادة الثالثة والعشرين. وفق “أخبار 24”.