تاليسكا: “حمدالله” شد انتباهي.. ونركز على دوري أبطال آسيا

قال المحترف البرازيلي في صفوف نادي النصر، تاليسكا، إن مركزه في الملعب يعتمد على ما يريد المدرب تطبيقه فهو لاعب محترف يُجيد اللعب في أكثر من مركز، بحسب قوله ـ.
وأضاف تاليسكا، خلال مقطع فيديو بثته قناة النصر على موقع يوتيوب، أمس (الأربعاء): “أثق في أن المدرب يعرف المكان المناسب لتوظيفي، المدرب يعرف أنني لعبت كثيرًا خلف المهاجم، لكن أستطيع اللعب في مراكز أخرى بحسب اختيارات المدرب بما يساعد الفريق في تحقق الانتصارات والألقاب”.
وتابع اللاعب البرازيلي: “أنا وصلت هنا ووجدت جميع اللاعبين جيدين، ولكن اللاعب الذي شد انتباهي أكثر هو حمدالله لأنه لاعب مختلف ويسجل أهدافًا كثيرة وسنُشكل ثنائيات في تسجيل الأهداف مع حمدالله وأبو بكر فينسنت، تركيزنا الأساسي في البداية على دوري أبطال آسيا بكل تأكيد لأن تحقيق هذه البطولة هدفًا مهمًا ورئيسًا ونريد إضافته لتاريخ هذا النادي العظيم”. وفق “أخبار 24”.
وأتم الوافد الجديد على النصر تصريحاته بالتنويه إلى أن سر ضحكته في مقطع الفيديو التقديمي سيكتشفه الجمهور لاحقًا، مشيرًا إلى أن أصعب لحظاته حين كان هناك سوء فهم في نادي بنفيكا استدعى رحيله عن النادي.