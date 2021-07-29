رسميًا.. “الفيحاء” يضم المهاجم البرازيلي رامون لوبيز

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع المهاجم البرازيلي رامون لوبيز لمدة موسم واحد، قادماً من نادي خورفكان الإماراتي.
ومثل لوبيز، بحسب بيان صادر عن نادي الفيحاء، العديد من الأندية خلال مسيرته الاحترافية أبرزها: نادي كروزيرو البرازيلي، نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، ونادي كاشيوا الياباني وكانت آخر محطاته مع نادي خورفكان الإماراتي؛ حيث شارك في الموسم الماضي 2020-2021 في 22 مباراة وساهم في 18 هدفًا.
وجرت مراسم توقيع العقد بمقر إقامة الفريق في معسكره الحالي بجمهورية صربيا، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي.وفق “أخبار 24”.