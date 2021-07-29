نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > رسميًا.. “الفيحاء” يضم المهاجم البرازيلي رامون لوبيز
29/07/2021   2:08 م

رسميًا.. “الفيحاء” يضم المهاجم البرازيلي رامون لوبيز

+ = -
677

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، إجراءات التوقيع مع المهاجم البرازيلي رامون لوبيز لمدة موسم واحد، قادماً من نادي خورفكان الإماراتي.

ومثل لوبيز، بحسب بيان صادر عن نادي الفيحاء، العديد من الأندية خلال مسيرته الاحترافية أبرزها: نادي كروزيرو البرازيلي، نادي ليفسكي صوفيا البلغاري، ونادي كاشيوا الياباني وكانت آخر محطاته مع نادي خورفكان الإماراتي؛ حيث شارك في الموسم الماضي 2020-2021 في 22 مباراة وساهم في 18 هدفًا.

وجرت مراسم توقيع العقد بمقر إقامة الفريق في معسكره الحالي بجمهورية صربيا، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي.وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. “الفيحاء” يضم المهاجم البرازيلي رامون لوبيز

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166359.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.