محترف النصر: هدفي العودة للمنتخب.. وسُنقاتل على كافة البطولات

قال المحترف البرازيلي في صفوف نادي النصر، تاليسكا، إن من أكبر أهدافه هو العودة للمنتخب من خلال النصر.
وأضاف تاليسكا، خلال مقطع فيديو بثته قناة ناديه على يوتيوب: “تم استدعائي للمنتخب البرازيلي حين كنت في الصين ولكن الإصابة حرمتني من الانضمام وأتمنى العودة للمنتخب من خلال المشاركة في الدوري بالمملكة لأنه دوري قوي جدًا وبه منافسات قوية، مسيرتي كانت دائمًا حافلة بالألقاب والانتصارات ومن أكبر اللحظات الخالدة في مسيرتي اختياري في إحدى السنوات من أفضل اللاعبين في أوروبا”.
وتابع اللاعب البرازيلي: “لديّ شغفيًا كبيرًا للتواجد بين جماهير النصر في الملعب، لأنني أشعر بقرب كبير من هذه الجماهير الرائعة عبر تفاعلهم معي في مواقع التواصل، وأطلب منهم دائمًا دعمي أنا وزملائي والوقوف بجانبنا لنستطيع مع بعضنا أن نكتب قصة جميلة في تاريخ النادي”.وفق “أخبار 24”.
وأتم تاليسكا تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير: “أريدكم أن تثقوا في المجموعة الموجودة في الفريق هذه السنة، نطالبكم بالثقة وسنقاتل على كافة البطولات فكل المجموعة هدفها واحد، نحتاح دعمكم في الملعب لتحقيق أهدافنا ونتمنى أن يكون موسمًا مليئًا بالنجاحات والأفراح”.