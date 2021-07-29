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أخبار محلية > “توكلنا” يصدر تنبيهًا هامًا بشأن المعلومات الشخصية للمستفيدين
29/07/2021   6:36 م

“توكلنا” يصدر تنبيهًا هامًا بشأن المعلومات الشخصية للمستفيدين

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نبه تطبيق “توكلنا” اليوم (الخميس)، المستفيدين من خدماته، لضرورة المحافظة على سرية المعلومات الشخصية المتعلقة بهم.

وناشد التطبيق المستفيدين مشاركة معلوماتهم الشخصية عبر الرسائل الخاصة فقط بالحسابات الرسمية لتوكلنا، وذلك حفاظا على سرية معلوماتهم.

يذكر أن تطبيق “توكلنا” يقدم العديد من الخدمات لمستخدميه، ومنها خدمة إدارة التجمعات، وحجز الفحص والتطعيم بلقاح كورونا، واستعراض بيانات الوكالات، وغير ذلك، كما يعد التطبيق وسيلة المرور للمنشآت الحكومية والخاصة والمراكز التجارية وغيرها للتأكد من حالة التحصين للمواطن والمقيم. وفق “أخبار 24”.

“توكلنا” يصدر تنبيهًا هامًا بشأن المعلومات الشخصية للمستفيدين

أخبار محلية
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