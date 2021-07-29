اتحاد الكرة يستبعد رحيل “الشهري”.. ويكتفي باجتماع

أفادت مصادر بأن اتحاد الكرة، استبعد فكرة رحيل مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، بعد خروج الأخضر من دور المجموعات بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة سيعقدون اجتماعًا مع الشهري وجهازه الفني خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشته حول الأداء الفني للمنتخب، والبرنامج المقبل للأخضر والذي يشهد مشاركتين هما بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاما، المقررة إقامتها في شهر أكتوبر المقبل.
وكان المنتخب الوطني قد غادر أولمبياد طوكيو بعد تلقيه ثلاث هزائم من فرق مجموعته: ساحل العاج، ألمانيا والبرازيل.