نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > وزير المالية: المملكة تعافت من جائحة كورونا وهذه أبرز القطاعات التي ساهمت في ذلك
30/07/2021   12:37 ص

وزير المالية: المملكة تعافت من جائحة كورونا وهذه أبرز القطاعات التي ساهمت في ذلك

+ = -
937

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تعافت جيداً من جائحة كورونا، وإن الإصلاحات التي قامت بها المملكة ساهمت في ذلك بشكل كبير.

وأوضح في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، أن المملكة قامت بأعمال جيدة ورصينة، فيما يخص قطاعات التأمين والمالية والأعمال، في الربع الأول من هذا العام في مقابل الربع الأول من العام الماضي 2020.

وأضاف أن التكنولوجيا قدمت لنا بيانات من مؤهلين وفي الوقت المناسب، ما ساعدنا في اتخاذ قرارات صائبة خلال الجائحة، إضافة إلى إنشاء الأكاديمية المالية، والاستثمار في القطاع المالي تحت مظلة القطاع المالي بشكل عام، وأن ما أنجز من عمل خدمنا كثيرا، في مواجهة جائحة كورونا. وفق “أخبار 24”.

فيديو | وزير المالية يعلن تعافي اقتصاد #المملكة من آثار جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/ZGn60IsCD0

وزير المالية: المملكة تعافت من جائحة كورونا وهذه أبرز القطاعات التي ساهمت في ذلك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166429.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.