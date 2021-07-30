“الإنذار المبكر” ينبه من أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق.. وموجة حارة في الرياض والشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق نجران، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
وأبان أن محافظات الخرمة والموية وتربة ورنية بمطقة مكة المكرمة، ومحافظات الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات شرورة وبدر الجنوب وحبونا وخباش ونجران بمنطقة نجران، ومحافظات أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، أما في منطقة عسير فتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ومحافظات الحرجة وسراة عبيد وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
كما تشهد منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، موجة حارة، حيث يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.