3 لاعبين سعوديين يودعون أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في سباقات السرعة والتجديف والجودو

سجلت منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، فجر اليوم (الجمعة)، خروج 3 لاعبين سعوديين، بعد خسارتهم في سباقات التجديف، والسرعة، والجودو.
وأنهى اللاعب “حسين علي رضا” مشاركته في سباق التجديف -فردي رجال- بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بحلوله في الترتيب 24 في التصنيف العام للمسابقة، في أول مشاركة للتجديف السعودي في الأولمبياد.
وخرجت العداءة السعودية “ياسمين الدباغ” من سباق السرعة، بحلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن ‘13.34’ خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر. وفق “أخبار 24”.
كما أنهت لاعبة المنتخب الوطني للجودو “تهاني القحطاني” مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها في الدور الإقصائي لمسابقة الجودو.
📸| أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو ‘تهاني القحطاني’ مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو 🥋
كل التوفيق في قادم المشاركات باذن الله 🙏#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/r2gdrjTQMS
— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 30, 2021
📸| العداءة السعودية ‘ياسمين الدباغ’ تُنهي مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بحلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن ‘13.34’ خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر قبل قليل.
كل التوفيق لياسمين في قادم المشاركات🙏#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/L9GM0sIzlx
— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 30, 2021
أنهى اللاعب ‘حسين علي رضا’ مشاركته في سباق التجديف – فردي رجال – لدورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 بحلوله في الترتيب 24 في التصنيف العام للمسابقة في أول مشاركة للتجديف السعودي في الأولمبياد.
مشاركات قادمة أفضل باذن الله 🙏🚣♀️#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/zHl8xtB4cC
— Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 29, 2021