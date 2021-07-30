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اخبار رياضية > 3 لاعبين سعوديين يودعون أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في سباقات السرعة والتجديف والجودو
30/07/2021   12:33 م

3 لاعبين سعوديين يودعون أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في سباقات السرعة والتجديف والجودو

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سجلت منافسات دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، فجر اليوم (الجمعة)، خروج 3 لاعبين سعوديين، بعد خسارتهم في سباقات التجديف، والسرعة، والجودو.

وأنهى اللاعب “حسين علي رضا” مشاركته في سباق التجديف -فردي رجال- بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بحلوله في الترتيب 24 في التصنيف العام للمسابقة، في أول مشاركة للتجديف السعودي في الأولمبياد.

وخرجت العداءة السعودية “ياسمين الدباغ” من سباق السرعة، بحلولها في المركز التاسع وتسجيلها زمن ‘13.34’ خلال التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ100 متر. وفق “أخبار 24”.

كما أنهت لاعبة المنتخب الوطني للجودو “تهاني القحطاني” مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية، بعد خسارتها في الدور الإقصائي لمسابقة الجودو.

3 لاعبين سعوديين يودعون أولمبياد طوكيو بعد الخسارة في سباقات السرعة والتجديف والجودو

اخبار رياضية
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