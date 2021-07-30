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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: المملكة في نهاية مرحلة السيطرة على “كورونا”.. والفيروس سيمر على الجميع
30/07/2021   12:32 م

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: المملكة في نهاية مرحلة السيطرة على “كورونا”.. والفيروس سيمر على الجميع

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قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن المملكة حالياً في نهاية السيطرة على جائحة “كورونا”، بعد تطعيم عدد كبير من المواطنين والمُقيمين باللقاحات المُضادة للفيروس.    

وأضاف الأزرقي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الحل الوحيد لإنهاء جائحة “كورونا” والسيطرة عليها هو أخذ اللقاح من الجميع والوصول إلى المناعة المجتمعية.  

ولفت إلى أن الشخص الذي يحصل على اللقاح يُحصن نفسه من الفيروس وكذلك المجتمع أيضاً، مبيناً أن الفيروس سيمر على كل شخص حول العالم ومن لم يصب به هذا العام سيُصاب العام المقبل.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن 99.9% من الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء “كورونا” من الفئات التي لم تأخذ اللقاحات المُضادة، مشدداً على أن اللقاحات آمنة وفعّالة وتحمي من الإصابة الشديدة. 

 

بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: المملكة في نهاية مرحلة السيطرة على “كورونا”.. والفيروس سيمر على الجميع

أخبار محلية
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