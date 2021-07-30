بعد احتراق "الفود ترك".. أم أصيل تروي تفاصيل دعم الجهات لإعادة افتتاح مشروعها

روت مالكة عربة الفود ترك المحترقة “أم أصيل”، تفاصيل دعم عدة جهات لها لإعادة افتتاح مشروعها بمدينة ينبع الذي كان يعد مصدر دخل لعائلتها.
وكشفت أم أصيل لـ “أخبار 24″، عن أن جمعية البر صرفت لها شيكاً بمبلغ 15 ألف ريال، وذلك تقديراً للحالة الطارئة التي تعرضت لها بعد حريق عربة “الفود ترك” الخاص بها والتي كانت مصدر دخل لعائلتها.
وأوضحت أن الغرفة التجارية بينبع تواصلت معها لدعمها بمبلغ 10 آلاف ريال، لشراء “ترك” تستطيع من خلالها إعادة افتتاح مشروعها.
وأكدت أنها بالمبلغ الذي استلمته من الجمعية بالإضافة إلى المبلغ الذي تنتظر صرفه من الغرفة التجارية، ستتمكن من استعادة مشروعها بالموقع نفسه أو موقع مقارب له، وكذلك تجهيز وتحضير بقية المستلزمات التي تحتاجها.
وأشارت إلى أنها لم تنته من سداد تكاليف “ترك” السابقة، حيث شاء القدر أن يشتعل حريق فيها بسبب تسرب الغاز الخاص بها في ثاني أيام افتتاح مشروعها.