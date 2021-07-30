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اخبار رياضية > الأميرة ريما بنت بندر تعلق على مشاركة “الدباغ” و”القحطاني” بأولمبياد طوكيو
30/07/2021   12:35 م

الأميرة ريما بنت بندر تعلق على مشاركة “الدباغ” و”القحطاني” بأولمبياد طوكيو

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علقت عضوة اللجنة الأولمبية الدولية عضوة الوفد السعودي في أولمبياد طوكيو 2020 الأميرة ريما بنت بندر، على مشاركة العداءة ياسمين الدباغ ولاعبة الجودو تهاني القحطاني في دورة الألعاب الأولمبية.

وقالت الأميرة ريما إنها فخورة جداً بياسمين وتهاني لتمثيلهما المرأة السعودية في مجال الرياضة النهائي (الأولمبياد)، مضيفة: “2024 ها نحن نأتي”.

جدير بالذكر أن ياسمين الدباغ احتلت المركز التاسع في التصفيات ما قبل الإقصائية لسباق الـ 100 متر لتودع المنافسات، فيما أنهت تهاني القحطاني مشاركتها الأولمبية بالخسارة في أولى مبارياتها بمنافسات الجودو. وفق “أخبار 24”.

الأميرة ريما بنت بندر تعلق على مشاركة “الدباغ” و”القحطاني” بأولمبياد طوكيو

اخبار رياضية
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