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اخبار رياضية > ساريتش يصدم الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد
30/07/2021   12:35 م

ساريتش يصدم الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

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كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن عدم توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع لاعب الوسط البوسني، ألفيس ساريتش، بشأن توقيع مخالصة مالية أو تسويق عقده الذي تبقى فيه عام.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة الأهلي اصطدمت بالشرط الجزائي العالي لفسخ عقد اللاعب الذي يبلغ نحو 7 ملايين دولار.

وأضافت المصادر أن إدارة الأهلي ستجرى مباحثات جديدة مع ساريتش بعد وصول بعثة الفريق من معسكر تونس.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، البلجيكي بيسنيك هاسي أخرج ساريتش من حساباته ولم يخض اللاعب معسكر إعداد الفريق في تونس واكتفى بتدريبات تأهيلية في جدة.

ساريتش يصدم الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

اخبار رياضية
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