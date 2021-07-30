دراسة سعودية توثق مأمونية وفعالية لقاح أسترازينيكا ضد كورونا.. وهذا ما لاحظته على الرجال

كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة الوقائية، عبدالله عسيري، عن دراسة سعودية أثبتت مأمونية لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الجديد، وفعاليته في منع المرض الشديد الناجم عن الإصابة.
وأُجريت الدراسة على عينة عشوائية ممن تلقوا اللقاح في مجمع الملك فهد العسكري بالظهران خلال الفترة من 10 أبريل إلى 20 مايو، وتوصلت لعدة نتائج أبرزها عدم وجود آثار جانبية كبيرة جراء التطعيم باللقاح.
وتمثلت الأعراض الجانبية التي ظهرت على بعض عينة الدراسة في الألم في موقع الحقن، والحمى، والقشعريرة، والصداع، والألم العضلي، والإرهاق، والطفح الجلدي، فضلا عن أن الذكور كانوا الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض مقارنة بالنساء. وفق “أخبار 24”.
وكشفت الدراسة أن الأعراض الجانبية ظهرت أكثر على فئة كبار السن مقارنة بالأصغر سنا، كما توصلت إلى أن جرعة واحدة من اللقاح كانت فعالة بنسبة 67٪ في الوقاية من كورونا.