الإطاحة بـ 5 مقيمين لإتلافهم كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية بالرياض

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، من الإطاحة بـ 5 مقيمين من الجنسية الهندية، لإتلافهم كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن أعمار المخالفين بين العقدين الثالث والرابع، مشيراً إلى أنهم قاموا بالاستيلاء على المسروقات بغرض المتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب.
وأضاف الكريديس أن القواطع والكابلات النحاسية المسروقة تُقدّر قيمتها بـ 963 ألف ريال، حيث جرى إيقاف المقيمين الخمسة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.