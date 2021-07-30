نقل المسابقات السعودية على قنوات SSC الفضائية المفتوحة

أعلنت شركة الرياضة السعودية، نقل المسابقات السعودية ـ كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي القادم 2021/2022 ـ على قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD وذلك على منصة شاهد وكذلك على أجهزة الاستقبال عبر القمر الصناعي “عرب سات”.
وأشارت شركة الرياضة السعودية، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الجمعة)، إلى أن شبكة قنوات SSC ستقوم ببث مباريات كأس آسيا وغيرها من المسابقات الآسيوية المُقامة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر باقة الرياضة المتاحة على منصة شاهد VIP إضافة إلى جهاز GOBX الفضائي وهي باقة Sport on Shahid VIP+بتقنية الصورة فائقة الدقة HD إضافة إلى المسابقات الكروية السعودية.
وجاءت أسعار الباقات كالتالي:
أولاً: باقة الرياضة على منصة شاهد VIP وهي Sports on Shahid VIP، بتقنية الصورة فائقة الدقة HD باشتراك شهري قدره 57.99 ريال، علمًا بأن هذه الباقة مُتاحة مجانًا على منصة شاهد VIP حتى 5 سبتمر.
ثانيًا: باقة الرياضة على شاهد VIP وعلى جهاز GOPX معًا وهي: Sports on Shahid VIP + GOBX، بتقنية الصورة فائقة الدقة HD بمبلغ شهري قدره 74.99 ريال علمًا بأن هذه الباقة أيضًا مُتاحة على كل من منصة شاهد VIP وجهاز GOBX حتى 5 سبتمبر.
وتمتلك شبكة قنوات SSC الفضائية، حقوق نقل المسابقات السعودية ـ كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي القادم 2021/2022 ـ والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة إضافة إلى حصولها على الحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2022 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.
وفق “أخبار 24”.