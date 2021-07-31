ضبط 4 أشخاص بجازان ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ووثائق رسمية

تمكّنت الجهات المختصة بشرطة منطقة جازان ودوريات الأمن، من القبض على 4 أشخاص؛ إثر تورطهم في جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتهمين وهم 4 مقيمين؛ اثنان منهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وأضاف أن قيمة مسروقاتهم بلغت أكثر من 150 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.