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أخبار محلية > شاهد.. الداعية عمرو خالد ينسحب على الهواء بسبب سؤال حول علاقته بـ”الإخوان”
31/07/2021   8:28 ص

شاهد.. الداعية عمرو خالد ينسحب على الهواء بسبب سؤال حول علاقته بـ”الإخوان”

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انسحب الداعية المصري عمرو خالد على الهواء من لقاء تلفزيوني؛ بسبب اعتراضه على الإجابة عن أسئلة تخص علاقته بجماعة الإخوان.  

ورفض خالد الإجابة عن عدة أسئلة طرحت عليه خلال لقاء ببرنامج “سؤال مباشر” على قناة “العربية”، بشأن العلاقة التي تربطه بجماعة الإخوان، حيث أصرّ على الحديث عن بعض الأمور الروحانية مثل قضية الإحسان.  

واعتذر الداعية المصري عن استكمال الحلقة في ظل إصرار المُذيع على طرح نفس الأسئلة، قبل أن يعود مجدداً بعدما تلقى وعداً من الأخير بعدم طرح أي أسئلة تتعلق بالسياسة.  وفق “أخبار 24”.

واعترف بارتكابه أخطاءً في الماضي وتحديداً قبل 10 سنوات لكنه أصبح أكثر نضجاً حالياً، منوهاً إلى أنه ينشغل حالياً بالعمل الدعوي فقط وابتعد عن السياسة. 

 

شاهد.. الداعية عمرو خالد ينسحب على الهواء بسبب سؤال حول علاقته بـ”الإخوان”

أخبار محلية
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