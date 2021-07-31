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أخبار محلية > “التجارة” تشهر بمنشأة في نجران نظمت عروضاً تسويقية مضللة للمستهلك
31/07/2021   8:27 ص

“التجارة” تشهر بمنشأة في نجران نظمت عروضاً تسويقية مضللة للمستهلك

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شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص في تجارة الملابس الجاهزة بمدينة نجران؛ إثر صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.  

وأوضحت الوزارة أن المنشأة وضعت عرضاً تسويقياً يشمل أصنافاً مختارة دون إيضاحها بشكل بارز للمستهلك، وبناء عليه تم ضبط المخالفة واستكمال تطبيق الإجراء النظامي بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع المستهلكين.  

وأصدرت المحكمة الجزائية بنجران حكماً قضائياً تضمن فرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين، مبينةً أن المنشأة لم تلتزم بشروط وضوابط التخفيضات التجارية، كما أنها نظمت عروضاً تسويقية خادعة ومضللة للمستهلك.    وفق “أخبار 24”.

وحثّت الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم (1900) أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

“التجارة” تشهر بمنشأة في نجران نظمت عروضاً تسويقية مضللة للمستهلك

أخبار محلية
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