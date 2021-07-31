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أخبار محلية > بفيديو توعوي.. “التعليم” تجدد الدعوة للطلاب بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح
31/07/2021   8:27 ص

بفيديو توعوي.. “التعليم” تجدد الدعوة للطلاب بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح

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جددت وزارة التعليم، الدعوة للطلاب والطالبات بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.  

واستعرض مقطع فيديو توعوي، مراحل حصول الطلاب على اللقاح بدايةً من التسجيل وحتى الانتهاء من تلقي الجرعة بمركز التلقيح، وكيف لعب المعلمون دوراً في دفع الطلاب للتسجيل.  

وكانت الوزارة قد أعلنت تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة وذلك ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد). وفق “أخبار 24”.

بفيديو توعوي.. “التعليم” تجدد الدعوة للطلاب بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح

أخبار محلية
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