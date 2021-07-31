بفيديو توعوي.. “التعليم” تجدد الدعوة للطلاب بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح

جددت وزارة التعليم، الدعوة للطلاب والطالبات بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”.
واستعرض مقطع فيديو توعوي، مراحل حصول الطلاب على اللقاح بدايةً من التسجيل وحتى الانتهاء من تلقي الجرعة بمركز التلقيح، وكيف لعب المعلمون دوراً في دفع الطلاب للتسجيل.
وكانت الوزارة قد أعلنت تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة وذلك ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد). وفق “أخبار 24”.
#فيديو|
معلمونا ومعلماتنا قدوة لطلابهم وطالباتهم في الحصول على لقاح كورونا..
بادر بالتسجيل #لعودة_آمنة إلى مدارسنا. pic.twitter.com/SKCG7rR79z
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) July 30, 2021