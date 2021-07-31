اقترح مُتخصص بالاستشارات القانونية المرورية، تأسيس “مجلس أعلى للمرور” في المملكة؛ لإنهاء كل أزمات المرور خلال الفترة المقبلة.
وقال المُتخصص بالاستشارات المرورية الدكتور مساعد الربيش في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن الحل الوحيد لجميع مشاكل المرور هو وجود هذا المجلس، على أن يُديره أشخاص أقوياء على دراية بالنظام والأخطاء والطرق.
وأضاف أن هناك حاجة أيضاً لوضع أنظمة مراقبة بالطائرات وكاميرات لرصد الاختناقات بالشوارع لسرعة التعامل معها، وليس فقط رصد المُخالفات التي يقع فيها قائدو المركبات. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متخصص بالاستشارات القانونية المرورية: الحل الوحيد لحل جميع مشاكل المرور في #المملكة وجود “مجلس أعلى للمرور”#نشرة_النهار#الإخبارية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/7tad3wkYh4
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 30, 2021