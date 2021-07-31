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أخبار محلية > “الأمن العام”: استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تُعرّض حياتهم للخطر
31/07/2021   8:27 ص

“الأمن العام”: استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تُعرّض حياتهم للخطر

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أكد الأمن العام، أن استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تنتهك حقوقهم وتُعرّض حياتهم للخطر.  

وحذّر الكاتب أحمد حلبي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، من تعاطف البعض مع بعض السيدات اللاتي يستغللن الأطفال للتسول، ناصحاً مَن يرغب بالتبرع أن يتواصل مع الجهات المعنية بذلك.  

وأضاف حلبي، أن هناك عصابات تتسلل إلى المملكة وتستغل الأطفال المؤجرين للتسول بالشوارع عبر استعطاف الجميع.

 

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام”: استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تُعرّض حياتهم للخطر

أخبار محلية
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