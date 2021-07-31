“الأمن العام”: استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تُعرّض حياتهم للخطر

أكد الأمن العام، أن استغلال الأطفال في التسوّل جريمة تنتهك حقوقهم وتُعرّض حياتهم للخطر.
وحذّر الكاتب أحمد حلبي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، من تعاطف البعض مع بعض السيدات اللاتي يستغللن الأطفال للتسول، ناصحاً مَن يرغب بالتبرع أن يتواصل مع الجهات المعنية بذلك.
وأضاف حلبي، أن هناك عصابات تتسلل إلى المملكة وتستغل الأطفال المؤجرين للتسول بالشوارع عبر استعطاف الجميع.
فيديو | كاتب صحفي لـ #نشرة_النهار: لن نستطيع القضاء على التسول في حال عدم وجود تعاون بين المواطن والقطاع الحكومي #الإخبارية pic.twitter.com/ez7znSzUMd
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 30, 2021
وفق “أخبار 24”.