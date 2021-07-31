بالفيديو.. كيف جرى تأهيل مستشفى “مِنى الوادي” بالمشاعر خلال 10 شهور

رصد تقرير قصة إعادة تأهيل وبناء مستشفى “منى الوادي” في المشاعر المقدسة خلال 10 شهور فقط.
وأوضح المهندس المعماري يوسف الشريف وفقاً لـ”مركز التواصل الحكومي”، أن المستشفى قبل 12 عاماً كان عبارة عن شبه هناجر، مشيراً إلى أن التحدي كان هدم وبناء المستشفى في 10 شهور.
وبيّن الشريف أن هناك كود بناء ومعايير تصميمية للمستشفيات بالمملكة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على منطقة المشاعر المقدسة. وفق “أخبار 24”.
ولفت الكادر الطبي بالمستشفى، إلى أن الهدف كان بناء مستشفى مُجهز لاستقبال الحالات الطارئة والمرضية التي يصاب بها الحجاج خلال الموسم.
مستشفى “مِنى الوادي” قصة حلم وكفاح تحققت في 10 أشهر. @SaudiMOH #البطولة_البيضاء pic.twitter.com/lM3h9ZAE8W
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) July 30, 2021