نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. كيف جرى تأهيل مستشفى “مِنى الوادي” بالمشاعر خلال 10 شهور
31/07/2021   8:26 ص

بالفيديو.. كيف جرى تأهيل مستشفى “مِنى الوادي” بالمشاعر خلال 10 شهور

+ = -
690

رصد تقرير قصة إعادة تأهيل وبناء مستشفى “منى الوادي” في المشاعر المقدسة خلال 10 شهور فقط.  

وأوضح المهندس المعماري يوسف الشريف وفقاً لـ”مركز التواصل الحكومي”، أن المستشفى قبل 12 عاماً كان عبارة عن شبه هناجر، مشيراً إلى أن التحدي كان هدم وبناء المستشفى في 10 شهور.  

وبيّن الشريف أن هناك كود بناء ومعايير تصميمية للمستشفيات بالمملكة، لكن هذا الأمر لا ينطبق على منطقة المشاعر المقدسة.  وفق “أخبار 24”.

ولفت الكادر الطبي بالمستشفى، إلى أن الهدف كان بناء مستشفى مُجهز لاستقبال الحالات الطارئة والمرضية التي يصاب بها الحجاج خلال الموسم.  

بالفيديو.. كيف جرى تأهيل مستشفى “مِنى الوادي” بالمشاعر خلال 10 شهور

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885166642.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.