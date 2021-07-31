صورة قديمة لأحد الفصول التعليمية للكبار بالحرس الوطني قبل 42 عاماً

نشرت وزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، صورة عمرها 42 عاماً، لأحد الفصول التعليمية للكبار ضمن برامج الثقافة والتعليم بالحرس الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الصورة تعود لعام 1400ھـ، ويظهر فيها مجموعة من منسوبي الحرس الوطني داخل أحد الفصول التعليمية للكبار.
يشار إلى أن الحرس الوطني اهتم بتعليم الكبار منذ عام 1384هـ، عندما افتتح المدارس العسكرية والفنية، وتأسست إدارة الثقافة الشعبية والتعليم عام 1395هـ، وافتتح في العام نفسه 12 مدرسة لتعليم الكبار، وفي عام 1421 هـ، بلغ عدد المراكز 57 مركزاً، كما افتتحت رئاسة الحرس الوطني منذ عام 1420هـ مراكز صباحية لمحو الأمية، وحققت نتائج جيدة مما أدى إلى زيادة عددها فبلغت 8 مراكز عام 1422هـ.
وفق “أخبار 24”.