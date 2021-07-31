أبرز النصائح للتغلب على الغضب وتحويله لطاقة إيجابية

إذا كنت ممن يسيطر عليهم الغضب، أو تنتابك أحيانًا بعض نوباته، فعليك محاولة السيطرة على هذه الحالات، ووفقًا لآراء الخبراء، فإن هناك مجموعة من النصائح، قد تساعدك، ونتعرف عليها في هذا التقرير.
المشي
تساعد الأنشطة الحركية، خاصة المشي على التخلص من التوتر، نتيجة سماحه للجسم بالتنفس بشكل أفضل، وعلى الأقل يمكنك السير لـ 5 دقائق إذا شعرت بحدة التوتر أو الغضب.
تمرينات التنفس
كما يساعد التركيز مع التنفس، وعد تنفسك شهيق/ زفير، لدقيقة واحدة أو أكثر، في إحساسك بالاسترخاء وتنقية التفكير من التوتر والتشويش، ما يحد من نوبة الغضب أو العصبية.
الروائح
يمكنك أيضًا عند الشعور بالغضب أو التوتر، استنشاق بعض العطور ومنها زيت اللافندر، الذي يحتوي على الخصائص العلاجية، ويعزز الشعور بالهدوء، كما يساهم استنشاقه في الحد من آلام الصداع، وتحسين جودة النوم.
المقاطع المضحكة
مشاهدة مقطع مضحك، أو عمل فني كوميدي، يساعدك على التخلص من القلق، فالضحك يساعد على الاسترخاء ويحفز الرئتين للعمل بشكل أفضل، وهو مفيد لصحة القلب، ويزيد من تدفق الأكسجين، ما يحد من الشعور بالعصبية والتوتر.
ترتيب المكان من حولك
من بين أفضل الحلول للغضب، هو ترتيب الأماكن، فالمكان المرتب والنظيف يبعث شعورا رائعًا بالاسترخاء وصفاء الذهن، فاحرص عند إصابتك بنوبة غضب، على ترتيب المكان من حولك للتحكم بصورة أفضل في غضبك.
التفكير فيما يحدث
عليك أن تفكر فيما يحدث، وعليك أن تعرف أن هذه مجرد نوبة غضب، لكنها ستنتهي، ما يحد من الآثار المستقبلية لهذه النوبة، كالنوبات القلبية، وغيرها، ويجعلك منشغلًا في الحاضر، والتفكير بطريقة أفضل فيه.
غير من وضعية جلستك
عندما تغضب عليك الجلوس أو الوقوف، لكن كيف تقف أو تجلس تلك هي المشكلة، فعليك أن تجلس أو تقف مستقيمًا بحيث تحمي الجزء العلوي من جسدك (القلب والرئتين)، وهو ما يمنح جسدك شعورًا بالسيطرة، ويحد من العصبية.
وإليك الطريقة المثلى للوقوف أو الجلوس، فقط اسحب كتفيك للخلف، واجعل صدرك للأمام، مع جعل الظهر ممدودًا بطريقة مرنة، لا تجعل ظهرك مشدودًا، كي لا تشعر بتشنج العضلات.
وفق “أخبار 24”.