هل يمرض أو يموت كل من حصل على لقاح كورونا؟ “الصحة الخليجي” يرد

ردّ مجلس الصحة الخليجي، اليوم السبت، على إشاعة تتعلق بتأثيرات لقاحات كورونا، والتي يزعم البعض أنها تؤدي للوفاة أو المرض لكل من حصلوا عليها.
وأوضح أن التشكيك في اللقاحات بصورة عامة سمة واضحة لمكافحة الأوبئة المختلفة على مر العصور، مثل الجدري وشلل الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه الأمراض اختفت تقريبًا في الوقت الحالي بفضل اللقاحات.
وأشار إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد خضعت لكافة الاختبارات اللازمة لإثبات المأمونية والفعالية، وهو ما كان السبب في حصول أكثر من ملياري شخص حول العالم على اللقاحات المضادة للفيروس التاجي. وفق “أخبار 24”.
🔴الإشاعة:
اللقاح سيُمرض أو يقتل جميع من أخذه بعد فترة من الزمن
🟢الحقيقة:
⬇️#إلى_اللقاح pic.twitter.com/6q70efIOOK
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) July 31, 2021