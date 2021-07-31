مؤتمر “الصحة” يناقش غداً التحديثات الأمنية وشرط التحصين لدخول المنشآت التجارية

يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية، والمؤشرات الوبائية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي غدا (الأحد)، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ومتحدث وزارة التجارة.
ويتناول المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب في المؤتمر، آخر التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.
كما يشارك في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، حيث يستعرض خلال المؤتمر اشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ويمكن المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر عبر هاشتاق “#شارك_ في_المؤتمر_الصحفي”، عبر “تويتر”.
وفق “أخبار 24”.